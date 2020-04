Výstup na Čínsky múr

Davy ľudí, hodiny turistiky, poriadna dávka histórie a dobrodružstva- to všetko na mňa čakalo na mojej prvej zastávke putovaním ďalekou Čínou. Môj príbeh sa začína práve teraz...

Čo by to bol za výlet, keby som nenavštívila jednu z najväčších turisticko- historických atrakcií, a tou je práve Čínsky múr.

Musela som sa dôkladne pripraviť. Do batoha som si zabalila veľkú fľašu vody, nejaké jedlo, pas, slnečné okuliare a dáždnik, ktorý som ani nepoužila. Odporúčam taktiež použiť veľkú dávku opaľovacieho krému, na ktorý som ja bohužiaľ zabudla. Zachráni vás pred nepríjemnými červenými spáleninami od slnka.

V deň mojej túry svietilo teplé augustové slnko a vzduch bol nabitý kladnou energiou,takže aj moja nálada dosiahla strop. Vstávala som o pol šiestej ráno, aby som sa vyhla preplneným nástupištiam v metre a v pokoji sa dostala na vytúžené miesto. Týmto miestom bola stanica metra Huoying (čítaj Chuojing) a odtiaľto som zhruba desať minút kráčala na neďalekú vlakovú stanicu.

Pekingské metro pozostáva zo spletí liniek, ktoré pokrývajú takmer celé mesto. Jeho používanie je však prekvapivo jednoduché. Viac v budúcom článku :) (Guide Maps Online)

Práve v tomto momente som ďakovala všetkým svätým za svoje ranné skoré vstávanie, pretože rada čakajúca na lístky bola pomerne krátka. Taktiež bol piatok, čo znamenalo, že väčšina ľudí pracovala a nemala čas výletovať. Teda , aspoň to som si do tej chvíle myslela.

Kúpila som si lístok- buďte bez obáv, zvládne to ozaj každý, aj bez znalosti čínskeho jazyka. Jednoducho ukážete na ceduľu pri okienku, ktorá oznamuje Badaling a za sedem juanový poplatok (0,87€) je lístok váš.

Mala by som taktiež spomenúť, že Čínsky múr sa delí na rôzne časti a každá časť dostala iné meno. Badaling je najznámejšia a najnavštevovanejšia časť múru, ťahajúca sa cez severnú časť vonkajšej oblasti Pekingu. Samotný múr sa s rozlohou 6400 kilometrov ťahá cez takmer celú Čínu, v niektorých prípadoch v pomerne zachovalom stave, v iných provinciách po ňom ostali len kusy tehál a zrúcanín.

Aby som sa však dostala naspäť k príbehu, vošla som so čakacej haly a postavila sa priamo pred zamknutú bránu, ktorá sa mala otvoriť presne v ôsmej hodine a šestnástej minúte. Už v prvých momentoch čakania som si všimla rad ľudí, ktorý sa za mnou začínal tvoriť. Pokračoval cez celú halu až von, k najbližšej ulici.

Opäť som sa vzduchu pousmiala a poďakovala si. Vedela som, že nastane krutá bitka o voľné sedadlá, ktoré chcel každý dostať. Nemýlila som sa. Akonáhle rušňovodič otvoril brány, ľudia sa ozlomkrky rozutekali k vlaku, hľadajúc si voľné miesta na sedenie.

Rýchliky, ktorých rýchlosť dosahuje až 300-350 km/h má Čína dostatok. (Travelhacker)

Samozrejme že som utekala s nimi, ranná rozcvička nikdy nezaškodí. Konečne som sa usadila na miesto, odložila lístok (ktorý nepotrebujete ukázať, iba ak príde náhodná kontrola) a užívala si výhľad z okna.

Ihneď som si uvedomila, že opúšťam Peking. Vysoké mrakodrapy a široké diaľnice vystriedali malé, chudobné štvrte a zrúcaniny kedysi obývaných domov. Zopár lúk, stromov a bola som na mieste. Celá cesta netrvala dlhšie ako hodinu a pol.

Počas jazdy vám sprievodcovia ponúkajú na predaj rôzne cukrovinky, nápoje, chlieb a iné pokrmy, ktoré by ste mohli pri výstupe potrebovať. Sprievodkyňa vás bude celú cestu informovať kde sa nachádzate a kam smerujete, avšak tieto informácie sú taktiež bohužiaľ dostupné len v čínskom jazyku. Lístok na Badaling si môžete kúpiť priamo vo vlaku, avšak neodporúčam. Pre mňa bolo bezpečnejšie zaobstarať si ho priamo na mieste, kde som mala istotu, že ma nikto neokabáti.

Určite však chválim výber miesta pri okne, pretože už z okna sa vám naskytne výhľad ako z rozprávky. Múr ako na dlani, obkolesený prírodou, presne ako v minulosti. Dostala som krátky šok, ale myslím, že to azda všetci, ktorí to videli na vlastné oči. Prekvapenie vystriedalo ohromné nadšenie, nemohla som sa dočkať kedy sa reálne stanem jeho súčasťou.

Výhľad z vlaku (Vlastná fotografia)

Vystúpili sme z vlaku a začali kráčať k počiatočnému bodu múru, rozľahlému námestíčku so suvenírmi, ktoré sú iste lákavé. Magnetky, tričká, čiapky a okuliare, tradičné čínske ozdoby a mnoho iného.

Dávajte si však pozor na gramatické chyby, ktoré sa na tričkách často vyskytujú. Práve na tomto mieste si môžete vyskúšať skutočné zjednávanie- vy sami si navrhnete cenu a dohadujete sa s predavačom dovtedy, dokým obe strany nie sú spokojné. Rozhodla som sa vyskúšať znalosť čínskeho jazyka a úspešne sa mi podarilo zjednať tričko „I climbed The Great Wall“ za zhruba päťdesiat juanov, čo je okolo 6,27€.

Podobné tričká predávali aj pri vchode na múr- samozrejme, v každom obchode si pýtali inú cenu. (Flickr)

Nedajte sa odradiť hnevom a nesúhlasom predavača- pravdepodobne očakávali, že neviete zjednávať a privolíte ich nehorázne vysokej cene, ktorá sa môže vyšplhať k desiatkam eur. Tričko zjednané a pomaly som sa presúvala k predajni lístkov. Je to veľmi jednoduché, ukázala som pas, štyridsať juanov (5€) a lístok bol môj.

Nakoniec som prešla cez kontrolu batožiny- batoh som si položila na pás a zvyšok poznáte, rovnaký postup ako pri letiskovej kontrole. Keď som mala všetko vybavené, mohla som začať liezť.

Aj v tento pekelne horúci deň bolo návštevníkov naozaj mnoho. (Vlastná fotografia)

Z druhej strany zakúpeného lístka je načrtnutá mapa múru. Delí sa na dve polovice, ľavú a pravú. Pravá časť múru je vyššie položená, a aj viac navštevovaná. Ja som sa rozhodla najskôr preskúmať ľavú stranu, dostala som sa na po najvyššiu strážnu vežu a potom som pomaly prešla k pravej.

Nekončiaca kamenná stena (Vlastná fotografia)

Dôvod, prečo som zvolila ľavú bol aj počet ľudí tlačiacich sa pri najvyššom bode múru. Ak nie ste navyknutí na veľké davy, celkom vám môžu pokaziť chuť pokračovať vo výstupe. Vďaka nádhernému počasiu sa mi podarilo urobiť pár podarených fotiek, nielen múru, ale aj nadšených Číňanov, ktorým ihneď zlepšíte deň, keď prikývnete ich požiadavke na spoločnú „selfie“. A poviem vám, tých teda bude.

K turistom sa správajú veľmi pozorne a milo, veľmi sa mi páčil fakt, že si cenia našu prítomnosť v ich krajine. Kedykoľvek budete mať problém, ochotne vám poradia, musíte však brať do úvahy fakt, že angličtina nie je ich silnou stránkou a budete mať veľké šťastie, ak natrafíte na človeka, ktorý s týmto jazykom nemá najmenší problém. Dokončila som teda pózovanie a opatrne som liezla dolu, po strmých, krivoľakých schodíkoch. Aby som to teda časovo zhrnula, ráno som odchádzala o štvrť na deväť a vracala som sa o štvrtej poobede, rovnakým vlakom, ktorým som prišla. Chodí každú hodinu, niet sa čoho obávať.

Cesta naspäť nebola taká jednoduchá, doľahla na mňa únava a nohy som doslova vliekla za sebou. (Vlastná fotografia)

Moje pocity z výletu? Už vo vlaku som cítila, že toto bude niečo špeciálne, niečo, na čo sa len tak ľahko nezabúda a mala som pravdu. Pokiaľ patríte k milovníkom histórie a možno aj menšej turistiky, toto miesto je rozhodne pre vás. Úchvatný výhľad, čistejší vzduch a nebeský pokoj, ktorý pôsobí ako balzam na dušu.

Spomienky, ktoré som si odniesla z tohto magického miesta som zdieľala aj s mamou, ktorá ostala natoľko inšpirovaná, že múr navštívila o pár týždňov aj ona. (Vlastná fotografia)

Na záver teda pridám pár fotiek a príslovie čínskeho ľudu, ktoré je taktiež napísané na zadnej strane vstupenky.

Po ukončení výletu som dostala certifikát výstupu. Vedľa neho je priložený lístok na Badaling. (Vlastná fotografia)

“不到长城非好汉” Čítaj: „Pu Tao Čchag čcheng fej chao chan“

„You are not a true hero until you climb the Great Wall of China“

„Nie si skutočný hrdina, pokiaľ nevylezieš na Veľký čínsky múr“