Zakázané mesto- jedinečný zážitok či turistická katastrofa?

"Jedna z najstarších a najvýznamnejších pamiatok Číny denne priláka tisícky turistov..." Cestovateľské bedekre často miesto opisujú ako najväčší trhák celého turizmu v Ázii. Je tomu naozaj tak?

Prečo bolo Zakázané mesto zakázaným? Mesto bolo domovom len pre cisárov, nik iný doň vstúpiť nemohol. Nepovolený vstup sa trestal smrťou. (Pexels.com)

Pýcha nie len Pekingu, ale aj Číny- tak by sa dal nazvať 天安门 (Tchian án men),Námestie nebeského pokoja spolu so Zakázaným mestom. Jedna z najstarších a najvýznamnejších pamiatok Číny denne priláka tisíce turistov.

Zvedavosť mi nedala a taktiež som sa rozhodla prežiť to, čo opisovali ostatní- pocit, ako za čias dynastií a cisárov.

Aby som upresnila polohu a rozmiestnenie pamiatky- Zakázané mesto sa nachádza za červenými múrmi s obrazom bývalého lídra krajiny Mao Ce-tung-a.

Preklad znakov po stranách obrazu: 中华人民共和国万岁 世界人民大团结万岁 Nech žije Čínska ľudová republika, nech žije jednota všetkých ľudí sveta. (Vlastná fotografia)

Námestie pred rozozná naozaj každý. Obrovská plocha obkolesená plotmi a strážená vojakmi takmer každý deň v roku. Stojí na ňom národné múzeum aj národná vlajka zavesená na vysokej tyči. Vlajka sa dvíha vo veľmi skorých ranných hodinách a každý sa tomuto dianiu môže prizrieť. V minulosti námestie slúžilo mnohým protestom, revolúciám ale aj masakrom. Dodnes je Námestie nebeského pokoja považované za dejisko mnohých politicky dôležitých udalostí.

Celé Námestie obklopujú červené vlajky vejúce vo vetre. (Vlastná fotografia)

(Dvíhanie vlajky. V pozadí hrá čínska národná hymna.) https://www.youtube.com/watch?v=5WytYIO65rY

Doprava opäť bez problémov- stanica metra nesie názov 天安门东 (čítaj Tchian án men east), odporúčam vyjsť exitom B. Ja osobne som mala menšie problémy nájsť vchod, keďže priestranstvo pred pamiatkou je obrovské a taktiež označenia rozhodne nie sú postačujúce. Dobrým tipom je nasledovať dav alebo sa na cestu opýtať, radi vám poradia.

Keď sa mi konečne podarilo zorientovať sa v priestore a nájsť predajňu lístkov, ostala som v šoku koľko ľudí pred ňou stálo. Rad sa ťahal od začiatku cesty, po ktorej som prišla až po hlavný vchod k bráne.

V rade som strávila necelú hodinu.Mnoho ľudí si dovnútra bralo kufor, avšak naozaj netuším prečo. (Vlastná fotografia)

Avšak, opäť môžete využiť fakt, že ste zo zahraničia a lístok si kúpite v predajni špeciálne pre zahraničných turistov. Potrebujete ukázať pas a zaplatiť 60 juanov (7,50€). Pre mňa to bolo len 20 juanov (2,50€), keďže v tej dobe som bola neplnoletá. Lístok vám nedajú, rezerváciu už máte priamo v pase, ktorý následne ukážete pri vstupe.

Tu nastáva tá zábavná pasáž. Ako som sa približovala k hlavnej bráne, očakávania sa nahromadili a bola som extrémne zvedavá, čo vo vnútri uvidím. Samozrejme že som si pred výletom obzrela pár fotiek, avšak nechcela som si kaziť zážitok a tak som to nechala plávať prirodzenou cestou.

Prvý pohľad na mesto. (Vlastná fotografia)

Okamžite sa mi naskytol pohľad na obrovské červené steny, chrámy a námestia. Každým krôčkom som videla viac a viac, priestor sa otváral a rozširoval. Z každej strany nás teraz obklopovali zachovalé chrámy s oranžovou strechou, zložitou architektúrou, so všetkým, na čo si spomeniete, keď sa povie slovo Čína.

Trvalo mi dlho, kým som bez trasenia zachytila tento záber. (Vlastná fotografia)

V tomto momente som bola nadšená, avšak tá radosť zo mňa opadala každou sekundou. Aj keď bol priestor ozaj obrovský, všetci návštevníci sa tlačili v úzkej uličke a pomaly, krok po kroku sme sa posúvali ďalej.

Po čase sme sa mohli posunúť na široké nádvorie a voľne obdivovať architektúru. (Vlastná fotografia)

Aj keď počasie nebolo práve najlepšie, cítila som dusno a nebola som jediná. Aj na tvárach iných som videla, že už im toto miesto také skvelé nepripadá. Svoj oddych som našla až v neďalekom parku, kde si ľudia posadali, fotili sa a rozprávali. Konáre zelených stromov poskytovali ako takú oázu pokoja, takže som si sadla a oddychovala, snažila sa zapamätať každý detail z výletu.

Park bol naozaj nádherný, spolu s osviežujúcim oddychom v chládku stromov. (Vlastná fotografia)

Miesto samo o sebe veľmi pekné, to sa poprieť nedá, avšak atmosféra a hustota ľudí na tak maličkom území bola zdrvujúca. Aj napriek rozhorčeniu som sa postavila a pripojila sa k ďalšiemu davu, ktorý sa pretláčal k vyvýšenej plošine, z ktorej máte výhľad na celý areál. Moja drobná, krok- po- kroku chôdza mi pripomenula väzenie, ani netuším prečo. Boli sme vážne natlačení a cupkali sme ako väzni na obed.

Keď sa konečne cesta rozšírila a rozdelila na dva smery, polovica ľudí sa odpojila a odišla preč. Ďalšia skupina, v ktorej som stála aj ja, pokračovala ku schodom a k plošine. Keď som konečne videla zakázané mesto z výšky, nebolo až také príšerné, ako sa mi zdalo za chôdze. Oranžové strechy vytŕčali spoza korún stromov a ten pohľad ozaj pripomínal bludisko, z ktorého som sa práve úspešne vymotala.

Na fotografii je zachytená len veľmi malá časť paláca. Celkovo bolo na území zakázaného mesta postavených okolo 800 budov a spolu s rozľahlými záhradami tvorí uzatvorený celok s rozlohou 720 000 m². (Vlastná fotografia)

Keď som sa otočila na druhú stranu, videla som Beihai park (Pejchaj park), ktorý je taktiež veľmi známy a navštevovaný rovnako ako Zakázané mesto. Veľmi blízko sa nachádza aj Jingshan (Ťingšan) park, vyvýšenina, z ktorej je parádny výhľad na okolie. Aj napriek sivej oblohe a nedostatku prirodzeného svetla som zachytila pár fotiek, ktoré pripájam k tomuto článku.

Moje pocity z výletu? Musí sa na túto dilemu zamerať z dvoch smerov. Z pohľadu histórie a objavovania nového a pripomienky starého som sa naučila naozaj veľa. Dostala som šancu zacítiť obrovský kus dejín.

Ak sa mám však vcítiť do kože človeka, ktorý ozaj prišiel len pozrieť bez akéhokoľvek iného zámeru, pravdepodobne by odišiel s veľkými pochybami. Mne osobne Zakázané mesto až tak čarokrásne neprišlo.

Videla som recenzie ľudí, ktorí ho opisovali ako najlepšie výletné miesto v celej Číne a ako dobre sa cítili vo vnútri. Rozumiem národnému cíteniu obyvateľov, ktorí sa sem vyberú každý jeden rok. Je to významná časť samotnej kultúry krajiny.

Môj názor však ostáva nezmenený. Videla som zaujímavejšie miesta o ktorých sa samozrejme podelím v ďalších článkoch. Ak máte radi prítomnosť ľudí a stiesnené priestory, vrelo odporúčam.Keby do areálu púšťali návštevníkov po skupinkách, aj ja by som sa pravdepodobne priklonila k myšlienke znovu navštívenia celého Zakázaného mesta (aj za lepších podmienok počasia). Čakanie by bolo síce dlhšie, ale zážitok o toľko živší. Keďže však pamiatku udržujú naďalej v tak chaotickom stave, v mojich očiach jej bodovanie jednoznačne klesá.